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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمى بالقاهرة

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمى بالقاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمى بالقاهرة

الرئيس الفلسطيني

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر إقامته بالقاهرة، اليوم السبت، وزير الخارجية نبيل فهمي.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى بشكل يومي، وخاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي عقدت بين القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية .

حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وأمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم ، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى القاهرة بركات الفرا.
> أ ش أ

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