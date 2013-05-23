مصاب بثورة يناير يعترض سيارة محافظ السويس بعد طرده من الديوان العام

قام أحد مصابى ثورة 25 يناير بالسويس ويدعى "محمد قرنى"، وهو مصاب بشلل نصفى بالوقوف واعتراض سيارة محافظ السويس أمام الديوان العام، رافضا ما حدث معهم من طرده على حد وصفه، من قبل مسئولى المحافظة ورفضهم مقابلة المحافظ بداعى أنه لم يحصل على موعد مسبقا وأن المحافظ مشغول، وأنه عليه أن يقدم طلب فالأمر الذى يريده.

من جانبه قام قرنى بالوقوف أمام سيارة المحافظ رافضا أن يتحرك مؤكدا أن يطالب بتوفير وحدة سكنية له، وأن الدولة أهملته كثيرا وأنه يسير على كرسى متحرك وكان من المفترض أن يتم سفره إلى ألمانيا لعلاجه ولكن لم يحدث ذلك.

من جانبهم تدخل عدد من مسئولى المحافظة وحاولوا السيطرة على الموقف وإقناع المصاب بأنه سيتم دراسة موقف والبت فيه خلال الأسبوع القادم.

هذا وأكد الجنيدى المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين بالسويس أن ما يحدث إهانة أن يتم طرد مصاب للثورة من الديوان العام وعدم تمكنه المحافظ، مؤكدا أن قرنى أهملته الدولة كثيرا وأنه صاحب حق.