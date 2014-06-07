ضبط تشكيل عصابى بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا‎

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا, من ضبط تشكيل للتنقيب عن الاثار مكون من 7 أشخاص, وبحوزتهم معدات الحفر والتنقيب عن الآثار والتي من بينها جهاز كشف المعادن وذلك أثناء تواجدهم بمنزل مزارع .

تلقي اللواء اسامه متولي مدير أمن المنيا , اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي, بضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الاثار مكون من 7 افراد يتزعمهم عبد السميع –م-ع 48 سنه مدير عام بجامعه ومقيم بالقاهرة, والصيدلي مينا – ا – ف 29 سنه مقيم ببندر المنيا, ومحمود –ف-م 20 سنه مجند مقيم ببني موسي ابو قرقاص, ومحمد – خ-ص 29 سنه فلاح ويوسف –خ- ر-29 سنه عامل ومحمد –ب-44 سنه مدرس حماده –م –س 32 سنه فلاح , وذلك اثناء تنقيبهم عن الاثار بمنزل المزارع محمد ابراهيم 56 سنه فلاح ومقيم بقريه بني موسي بمركز ابو قرقاص.

عثر بالمنزل على أدوات التنقيب وهي عبارة عن جهاز الكشف عن الاثار ونوعيه الاحجار يقدر بمبلغ 3 ملايين جنيه و4 فئوس وموتور لرفع المياه و2 جهاز لاب توب وكشاف وسيارة للتنقل مل الصيدلي ماركه هيونداي النترا وبتفتيشها عثر بداخلها علي 2904 قرص منشط جنسي بغرض الاتجار ولفافه بانجو وتبين ان المتهمين ارتكبوا العديد من وقائع التنقيب عن الاثار وقاموا ببيعها والاتجار فيها وبالشكف عن مقاطع الفيديو باجهزة اللاب توب اكدت ما جاء بتحريات المباحث وتحرر محضرا بالواقعة وجار العرض علي النيابة.