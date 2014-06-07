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حسام حسن مهاجما حكم لقاء كولومبيا: كنت مُجاملا

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حسام حسن مهاجما حكم لقاء كولومبيا: كنت مُجاملا حسام حسن مهاجما حكم لقاء كولومبيا: كنت مُجاملا

هاجم المصري حسام حسن المدير الفني لمنتخب الأردن حكم لقاء كولومبيا الودي ضمن استعدادات النشامي لنهائيات أمم آسيا.

وخسر المنتخب الأردني بثلاثية نظيفة أمام كولومبيا يوم الجمعة على ملعب سان لوينزو في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس.

واحتسب حكم اللقاء ركلتي جزاء للمنتخب الكولومبي، ليخرج بعدها حسام حسن ليهاجم الحكم في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وقال حسام: " اعتقد أن الحكم جامل الجانب الكولومبي بركلتي الجزاء اللتين تسببتا بهدفين وخروج المدافع انس بني ياسين بالبطاقة الحمراء".

وعبر حسام حسن عن رضاه على الأداء رغم الخسارة، مؤكدا أن المنتخب حقق فائدة كبيرة من مواجهة كولومبيا.

وأشار المدير الفني في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأردني أن رغم الفروقات الفنية بين المنتخبين إلا أن ذلك لم يبدو واضحا في المباراة، وأعاد التأكيد على أهمية خوض مثل تلك التجارب ضمانا لتوفير الأعداد اللازم قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا – استراليا 2015.

وتستعد كولومبيا لانطلاق كأس العالم، وتلعب كولومبيا في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات اليونان وكوتديفوار واليابان.

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فيديو اليوم السابع

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