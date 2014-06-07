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ضبط برلمانى إخوانى سابق أثناء مظاهرة بالبحيرة

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ضبط برلمانى إخوانى سابق أثناء مظاهرة بالبحيرة ضبط برلمانى إخوانى سابق أثناء مظاهرة بالبحيرة

أرشيفية

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط، محمد الهوارى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة،أثناء وقفة نظمتها حركة 7 الصبح،بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة صباح اليوم .

كانت حركة 7 الصبح التابعة لجماعة الإخوان، قد نظمت وقفة أمام قرية الحدين،بمركز كوم حمادة،حملوا خلالها علامات رابعة و صور الرئيس المعزول و رددوا هتافات ضد الجيش و الشرطة.

انتقلت قوات الأمن و تمكنت من ضبط محمد ابراهيم عبدالمطلب الهوارى-52 عاما عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة،و مطلوب ضبطه و احضاره فى القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف و التظاهر،كما تم القاء القبض على(محمد.ا-33 عاما)عامل زراعى،و ضبط بحوزتهما 3 هواتف محمولة تحتوى على صور الرئئيس المعزول،و صور لمظاهرات نظمتها الجماعة بكوم حمادة،تم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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