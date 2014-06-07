تأجيل محاكمة سوريين في قتل 6 مواطنين بالتحرير إلى جلسة 10 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، وذلك لاتهامهما بقتل 6 مواطنين بميدان التحرير خلال شهر يوليو من العام الماضي، وارتكابهم أعمال عنف وإرهاب وقتل لصالح تنظيم جماعة الإخوان الى جلسة 10 أغسطس للاطلاع .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين “محمد محسن البردقاني ، محمود محمد سعيد شمس الدين” قاما في 5 يوليو من العام الماضي، بإطلاق نيران أسلحة نارية كانت بحوزتهما، صوب رجال الشرطة والمواطنين بغرض إرهابهم وقتلهم في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 على نحو أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد، وقتل هيثم حسن كمال و 5 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل عدد من الضباط وأفراد من الشرطة المتواجدين بميدان التحرير عمدًا مع سبق الإصرار، بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية وخرطوش، قاصدين قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي فأحدثوا إصاباتهم، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج.