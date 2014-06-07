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ائتلاف «المعارضة السورية» يدرس نص رسالة التهنئة للسيسي

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كشفت مصادر سياسية أن الائتلاف السوري الوطني المعارض، يدرس خلال اجتماعات هيئته السياسية، السبت والأحد، في إسطنبول، مجموعة من القضايا الملحة أبرزها الأوضاع الميدانية في الداخل واللاجئين في الخارج، والنظام الداخلي للائتلاف، ونتائج زيارات قيادة الائتلاف الأخيرة إلى أوروبا وأمريكا وبعض بلدان العالم العربي.

وقالت مصادر سياسية بالائتلاف، إن «جدول أعمال الهيئة السياسية للائتلاف سيناقش التواصل مع الداخل، ووضع المناطق المحاصرة ونتائج ومجريات زيارة أحمد الجربا، رئيس الائتلاف، لباريس، وزيارة قيادة الائتلاف لأمريكا، وعدد من بلدان الخليج العربي، ونص الرسالة التي ستوجه إلى ، بعد انتخاب عبدالفتاح ، رئيسًا للبلاد، ووضع الطلاب السوريين في الخارج.

وأوضحت المصادر أنه ستتم «مناقشة تشكيل لجنة لدراسة وضع خطة استراتيجية للائتلاف لفترة الستة أشهر القادمة، يكون هدفها فتح مكاتب للائتلاف والحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم داخل سوريا، على أن تشمل شمال وجنوب سوريا في المرحلة الأولى، وأن تقدم دراستها وتوصياتها للهيئة السياسية خلال شهر من تاريخ تكليفها، على أن تكون هذه اللجنة مشكلة برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية رئيس الأركان ووزير الإدارة المحلية، ورئيس وحدة تنسيق الدعم، وعضوين من الهيئة السياسية، وللجنة دعوة من تراه مناسبًا لأي جلسة من جلساتها».

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