بالصور.. فتيات يتظاهرن ضد انقطاع الكهرباء ويؤكدن "مش عارفين نذاكر"

شهد مبنى شركة توزيع الكهرباء قطاع السويس قيام عدد محدود من الفتايات بالوقوف أمامه رافعين لافتات تهاجم الحكومة ومحمد مرسى، لفشلهم فى عدم السيطرة على أزمة الكهرباء وانقطاعها بشكل مستمر.

واصطف عدد من الفتاتيات بمنتصف الطريق رافعين لافتات "لو قرفان من الإخوان وقطع النور اضرب كلاكس"، ولاقت الوقفة تفاعلا كبيرا من المواطنين والسائق وأصحاب السيارات الخاصة، وقاموا بإيقاف سياراتهم وتشغيل كلاكس السيارات معلنين تأييدهم وتضامنهم مع الوقفة ومطالبين الحكومة بإيجاد حل لأزمة انقطاع الكهرباء.

من جانبهن ـ "مروة محمد رضوان ودنيا عمر ودعاء نظمى" ـ أوضحن أنهن أصبحن لديهن أزمة كبيرة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائى أكثر من 5 مرات يوميا، وأنهن طلبة ولديهن أشقاء وأصدقاء طلبة وأصبح انقطاع النور عائق أمامهن، متسائلين كيف تكون السويس من المحافظات التى تقدم ثلث الميجا والتيار الكهربائى لمحافظات مصر وينقطع عنها التيار!!، مؤكدات أن الحكومة فاشلة ولا تقدر على السيطرة على الأزمة .

رفعن المحتجات لافتات مدون عليها "النور والنهضة أيد واحدة – فين النور طيب فين النهضة – مش عارفين نذاكر – الرئيس إللى مش عارف يحافظ على النور رئيس فاشل – لو مضايق من انقطاع النور اضرب كلاكس".