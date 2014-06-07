بالصور.. الحكم على «بديع» و47 متهمًا في «قطع طريق قليوب»

أصدرت محكمة جنايات شبرا حكمًا بإحالة أوراق 10 متهمين إلى فضيلة المفتى في قضية «قطع طريق قليوب»، وتحديد جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم على باقي المتهمين بالقضية.

كان محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين في قضية «قطع طريق قليوب»، قد وصلوا، صباح السبت، إلى مقر محكمة جنايات شبرا، لحضور جلسة النطق بالحكم في اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق 10 متهمين في قضية «قطع طريق قليوب»، إلى فضيلة المفتي، وهم: «عبدالرحمن البر، مفتي الإخوان، ومحمد عبدالمقصود، وعبدالله حسن، وجمال عبدالهادي، ومحمد جمال الدين، وهشام زكي، ومحمد على عبدالرؤوف، وحسام المرغي، ومصطفى البدري، وعماد الشرشابي»، كما حددت المحكمة جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين.