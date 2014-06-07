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"الأعلى للجامعات" يعتمد تنسيق العام الجديد بعد إقراره من هيئة المكتب

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"الأعلى للجامعات" يعتمد تنسيق العام الجديد بعد إقراره من هيئة المكتب "الأعلى للجامعات" يعتمد تنسيق العام الجديد بعد إقراره من هيئة المكتب

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اعتمد اليوم القرارات الخاصة بتنسيق العام الجديد 2014/2015 بعد موافقة هيئة المكتب عليه بصورة نهائية فى اجتماعه الذى عقد الأربعاء الماضى بمشاركة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها.

وأوضح أمين "الأعلى للجامعات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هيئة مكتب المجلس تلقت بعض التعديلات البسيطة من جانب نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب وتمت إضافتها بالتنسيق والموافقة عليه واعتماده.

وأشار حاتم إلى أن تنسيق العام الجديد سيساعد على تقليل الاغتراب بين الطلاب.

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