"الأعلى للجامعات": لجنة لمناقشة مقترح وزارة النقل لإنشاء أكاديمية خاصة

ناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة اليوم بديوان عام وزارة التعليم العالى الطلب المقدم من وزارة النقل بإنشاء أكاديمية خاصة للنقل وذلك بعد إحالة الملف للمجلس الأعلى لمناقشته من جانب مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن المجلس قرر تشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل حول إمكانية إنشاء تلك الأكاديمية لإرساله إلى مجلس الوزراء لإصدار الرأى النهائى حوله.

كشف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات عن أن المجلس رأى وجود مشكلة فى إنشاء تلك الأكاديمية من حيث المبدأ نظرا لإصرار وزارة النقل أن تكون تلك الأكاديمية تابعة لها وليست تحت إشراف وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، موضحا فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الأعلى للجامعات هو المسئول عن إصدار أى شهادات جامعية أو عليا وتم اقتراح أن تكون تلك الأكاديمية جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة وليست جامعة تابعة لوزارة النقل.

تضم اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد تقرير حول إنشاء الأكاديمية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناه السويس والدكتور يوسف راشد رئيس لجنة قطاع الهندسة بالأعلى للجامعات إلى جانب رئيس قطاع لجان الإدارة .