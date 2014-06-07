الجيزة: تغليظ عقوبات إلقاء المخلفات بالشوارع سيوفر10 ملايين جنيه سنويا

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة بدأت فى تفعيل القرار الجمهورى الخاص بتغليظ عقوبات إلقاء القمامة ومخلفات الهدم بالشوارع وعلى الكبارى والأنفاق والترع والمصارف والجسور، مشيرا إلى أن القرار سيوفر على المحافظة 10 ملايين جنيه سنويا، كانت تتكبدها من ميزانية هيئة النظافة لرفع مخلفات الهدم والبناء.

وأضاف - خلال حضوره اليوم أول تفعيل على أرض الواقع لحملة رفع التراكمات من مخلفات الهدم بمحيط المنطقة الأثرية بميت رهينه والعزيزية بالبدرشين - أن المحافظة أنفقت خلال العامين الماضيين ما يزيد على 20 مليون جنيه لرفع التراكمات، موضحاُ أن القرار سيخدم محافظات القاهرة الكبرى بوجه خاص وسيعمل على الحد من ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات التى تؤثر على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأوضح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجان من الأحياء والمراكز والمدن، لضبط أية سيارات أو أشخاص مخالفين لتطبيق القانون عليهم.. لافتا إلى أنه تم تخصيص فرق مراقبة لرصد أية مخالفات مع التركيز على الأماكن التى يتكرر إلقاء مخلفات الهدم بها، كما ستقوم المحافظة بفتح المقالب العمومية بشبرامنت أمام السيارات التى تحمل مخلفات الهدم لإلقائها دون مقابل.

وأشار إلى أنه تم رصد نصف مليون جنيه لحملة ميت رهينة، وذلك فى إطار خطة رفع كفاءة المناطق الأثرية بالجيزة، وتمهيد الطرق ورصفها لجذب المزيد من السائحين.

وأوضح عبد الرحمن أن الحملة تستمر لمدة شهر حتى يتم رفع كافة التراكمات مع تكليف الأحياء والمدن بتعيين حراسة دائمة على المواقع التى تم رفع المخلفات منها، حتى لا يعاود المخالفون استخدامها مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذه التراكمات تشكل مظهراً غير حضارى.

وقام المحافظ، خلال جولة رافقه فيها اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ ومنير أنور رئيس مركز ومدينة البدراشين، بتنفيذ قرار المحافظة بإطلاق اسم الشهيد صابر عبد الحكيم صابر على مدرسة أبو صير الابتدائية فى حضور والدة الشهيد السيدة ماجدة جمعة عبد العزيز.

وقال المحافظ إنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوع بديوان عام المحافظة مع والدة الشهيد، وبحضور بعض ممثلى القرية لبحث عدد من المطالب والعمل على الاستجابة لها.. مؤكدا أن هؤلاء الشهداء الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن ومواجهة الإرهاب ستظل أسماؤهم محفورة فى ذاكرة التاريخ.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف البر الشرقى لترعة المريوطية، حيث رصد وجود بناء مخالف ومخزن جمالون على حرم الطريق العام، وقرر على الفور إيقاف الأعمال وتكليف منير أنور رئيس مركز ومدينة البدرشين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة وإصدار قرار إزالة وتنفيذه.

كما تفقد المحافظ أعمال تكسية ترعة المريوطية بطول 700 متر لتوسعة الطريق، وبتكلفة أربعة ملايين جنيه، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من مدينتى البدرشين وأبو النمرس وحى الهرم ومديرية الطرق بحصر أى تعديات على طريق المريوطية والبر الشرقى وإزالتها فوراً، وإخطار جهات توصيل المرافق بعدم التوصيل للمبانى المخالفة.