أبناء عاملى "العامة للبترول" يغلقون أبوابها الرئيسية بـ"رأس غارب"

أغلق، اليوم الخميس، العشرات من أبناء العاملين بالشركة العامة للبترول، بمدينة رأس غارب، الأبواب الرئيسية للشركة، للمطالبة بالتعيين بالشركة.

فيما أكد المحتجون من أبناء العاملين، أنهم تلقوا الكثير من الوعود من المسئولين، بالتعيين عندما قمنا بقطع الطرق وغلق محبس التصدير، ولكن عند انتهاء الوقفة أو فتح الطريق لا هناك وعود تنفذ، مؤكدين مواصلة الاعتصام أمام الأبواب وإغلاقها لحين تنفيذ متطلباتنا بإيجاد فرص عمل.

كانت جهاز الأمن العام بمديرية الأمن البحر الأحمر، برئاسة العميد منتصر عويضة، مفتش الأمن بالمديرية تلقى بلاغاً من مسئولى الشركة العامة للبترول بوجود احتجاجات لأبناء العاملين أمام أبواب الشركة، وإغلاقها، مما يؤدى لصعوبة دخول وخروج الورديات.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة غارب، بقيادة العميد محمد أنور مأمور قسم شرطة غارب، وانتقلت قوة من الشرطة للتفاوض مع الشباب المحتج أملا فى إقناعهم بفض الاعتصام.