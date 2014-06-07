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محافظ الجيزة يتفقد مدرسة باسم أحد الشهداء بالبدرشين

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محافظ الجيزة يتفقد مدرسة باسم أحد الشهداء بالبدرشين محافظ الجيزة يتفقد مدرسة باسم أحد الشهداء بالبدرشين

تفقد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، مدرسة الشهيد صابر عبد الحكيم فتح الباب الابتدائية المشتركة بقرية أبو صير التابعة لمدينة البدرشين، وذلك بعد إطلاق اسم الشهيد عليها.

وقال عبد الرحمن لأم الشهيد، إن المحافظة على استعداد لتوفير أى تجديدات لازمة للمدرسة وذلك تقديرا لدور الشهداء فى التضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن، والتقط المحافظ صورا تذكارية مع المتواجدين بالمدرسة.

وقام الأهالى بالقرية برفع علامات النصر للمحافظ ورددوا "تحيا " وطالبوا بردم الترعة المتواجدة بالقرية وتصليح الصرف الصحى وقام المحافظ على الفور بتكليف نائبه اللواء أسامة شمعة بتلبية مطالب الأهالى والاتفاق مع مديرية لتزويد حصة الدقيق للقرية وتوفير صناديق قمامة إضافية.
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