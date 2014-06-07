عميد "حاسبات ومعلومات":منعنا طالبا من دخول الامتحانات لصدور قرار بفصله

قال الدكتور محمد إسماعيل رشدى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إن أعمال الامتحانات بالكلية بدأت اليوم وتسير بشكل طبيعى، حيث يتم إجراء أعمال الامتحانات بمبنى الامتحانات بالجامعة، وذلك لعدم ملائمة الكلية لأعمال الامتحانات بعد تعرضها لأعمال التخريب والعنف.

وأضاف عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأمن الإدارى يؤمن أعمال الامتحانات، لافتا إلى أنه تم منع أحد الطلاب اليوم من دخول الامتحان لصدور قرار بفصله من الجامعة لمدة عامين لتورطه فى أعمال العنف التى شهدتها الكلية.