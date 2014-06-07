بالفيديو..مدير مستشفى طلبة القاهرة:12 مليون تكلفة صرف الأدوية للأمراض المزمنة

أكد الدكتور خالد رمضان، مدير مستشفى الطلبة التابع لجامعة القاهرة، أن أكبر تكلفة للمستشفى هى تكلفة صرف الأدوية للطلاب أصحاب الأمراض المزمنة، وأنه من ضمن الأمراض التى يصرف الدواء لها مرض يسمى "تصلب المخ المتناثر ms"، وأن هناك عدد من طلاب جامعة القاهرة يعانون منه وتبلغ التكلفة السنوية للدواء الذى تصرفه لهم المستشفى 4 مليون جنيه.

وأضاف رمضان، أن مرضى السكر، يمثلون نسبة لا يستهان بها بين طلاب جامعة القاهرة، تقريبا 2 مليون و 800 ألف جنيه تتكلفها مستشفى الطلبة تحت بند الأنسلوين فقط، يليهم مرضى الكلى تتكلف المستشفى حوالى 2 مليون جنيه، مؤكدا أن المستشفى تقريبا تتكلف أكتر من 12 مليون جنيه دواء وأن الميزانية المقررة للمستشفى بما فيها التجديدات وغيرها تقل كثيرا عن هذا الرقم.

ودعا رمضان كل المجتمع والجمعيات المعنية بتحسين مستوى الخدمة الطبية للمساهمة فى رفع الخدمة الطبية بالمستشفى، قائلا: "لا نكلف الطالب إلا 10 جنيه خدمة طبية فى المصاريف السنوية للكلية، وفى مقابل هذا المبلغ قد يكلف الطالب المستشفى مليون جنيه"، مؤكدا أن المستشفى تهدف لرعاية الطبية كاملة للطلاب حتى وإن كان الطلاب لا يدفعون أموالا.