أمن السويس يعلن حالة الطوارئ قبل ساعات من تنصيب السيسي رئيساً

أعلن اللواء خليل حرب مدير أمن السويس حالة الطوارئ بجميع انحاء المحافظة و أمام جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة كأجراء أحترازي قبل ساعات من تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي وحلف اليمين كرئيس لجمهورية مصر العربية .

قال مدير الأمن أن السويس سوف تشهد مساء اليوم وغدا دوريات راكبة ثابتة ومتحركة وتعزيزات أمنية بالطرق الصحراوي وكافة الطرق الحدودية ” البحر الأحمر – الإسماعيلية – القاهرة” فضلا عن تكثيف ابمنطقة المجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وذلك بالتعاون والتنسيق مع قيادة الجيش الثالث.

أضاف مدير الأمن أنهم لن يسمحوا بترويع المواطنين والأمنين وافساد فرحة المصريين بتنصيب الرئيس الجديد، مؤكدا أن المديرية رفعت أقصي درجات الأستعداد من أجل تأمين المحافظة والمنشأة الخدمية فضلا عن عمل كمائن ودوريات مرورية مكثفة مع تأمين امتحانات الثانوية العامة بشكل قوي بالتوازي مع تأمين المحافظة.