نيابة بنها تحقق في واقعة إطلاق الرصاص علي مواطنين بالطريق الزراعي بالقليوبية

تقوم نيابة بنها الكلية بالتحقيق في واقعة قيام وكيل نيابة بإطلاق أعيرة نارية صوب المواطنين على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بين قرية السفاينة ومول العابد، أمس، بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين بعض المشاركين فى حفل زفاف تسبب فى غلق الطريق.

كان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى اخطاربالواقعة ،وعلي الفور تبين نشوب مشادة كلامية بين أمير م ر وكيل نيابة وعدد من المواطنين من قرية كفر علوان على الطريق الزراعى أثناء المشاركة فى حفل زفاف المدعو محمد سامى العراقى بسبب غلق الطريق وارتباك حركة المرور فنزل لمعاتبتهم وفتح الطريق فحدثت مشادة بينهم وعلى إثرها قام وكيل النيابة بإطلاق بعض الأعيرة النارية أسفرت عن إصابة سائق يدعى أسامة جمال عبدالحميد 27 سنة بطلق نارى بعدها قام الأهالى بالإستيلاء على سلاحه ، تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى ، وتحرر محضر رقم 21353 لسنة 2014 جنح مركز طوخ وأخطرت النيابة للتحقيق.