سهولة اللغة العربية ترسم البسمة علي وجوه طلاب الثانوية العامة بالشرقية

خرج طلاب المرحلة الثانية لنظام الثانوية العامة الجديد بلجان امتحانات محافظة الشرقية وعلي وجوههم بسمة رسمها سهولة امتحان اللغة العربية في اليوم الأول لهم في امتحانات نهاية العام.

> أكد الطلاب أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط وان النص الإجباري كان عن نص الصغيران وكانت أسئلته سهلة وسؤال الأدب كان أسهل من توقعات الطلاب .

وأضافوا أن هناك بعض النقاط في سؤال النحو كانت في مستوي الطالب المتميز وكانت بها بعض الصعوبة .

جدير بالذكر أن أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بالشرقية بدأو اليوم امتحانات الثانوية العامة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

> ومن جانبه صرح جمعه ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن هناك لجان تفتيشية من المديرية بمختلف المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس وتوفير كل وسائل الراحة للطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم إلي جانب قيام الأمن بتامين مركز توزيع الأسئلة وفرض حراسة شديدة ونقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الي اللجان الرئيسية في صناديق مغلقة .

وأضاف وكيل الوزارة انه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية علي مستوي الإدارات وربطها بالمديرية لتلقي أي شكاوي للطلاب.