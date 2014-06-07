استئناف محاكمة عصام سلطان في قضية إهانة القضاء

استأنتفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ،وجمال جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان ، وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامى “هارب” فى قضية اهانة قضاة مجلس الدولة.

وطلب المحامى محمد سليم العوا ، رئيس هيئة الدفاع ، عن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، من المحكمة تأجيل القضية 48 ساعة للإطلاع على أوراق القضية ،التى أمرت المحكمة بضمها إلى ملف القضية حتى يتمكن من الإطلاع عليها.

قال المتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ، إن هيئة المحكمة قررت اخلاء سبيله فى تلك القضية ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

وأضاف سلطان أنه لا يعلم السب حتى الآن مشيرا الى ان النائب العام اصدر قرار بالتحفظ على امواله وان امواله متحفظ عليها فكان على النيابة العامة دفع مبلغ الكفالة فرد علية رئيس المحكمة ان النيابة قدمت ما يفيد بعدم التحفظ على اموله مما اثار دهشة عصام سلطان قائلا: أنا أول واحد صدر ضده قرار بالتحفظ على امواله وان المستشار شعبان الشامى ايد قرار النائب العام على التحفظ على امواله.