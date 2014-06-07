توريد مليون و328 ألف طن قصب لمصابع السكر بالأقصر‎

انتهى موسم عصير القصب داخل مصانع شركة السكر بأرمنت جنوب غرب الأقصر والذى استمر لمدة أربعة أشهر و 20 يوما من العمل المتواصل.

وقال المهندس محمود مكى مدير عام مصانع أرمنت أن إجمالى ما تم توريده للمصانع من القصب بلغ مليونا و328 الف و488 طنا أنتجت 143 ألفا و694 طنا من السكر الخام مشيرا إلى زيادة كمية القصب بمقدار 130 ألف طن مقارنة بالعام الماضى حققت زيادة فى إنتاج السكر الخام بمقدار 10 الاف طن .وأضاف مكى بأن طاقة ماكينات العصير بالمصانع تصل يوميا إلى 9 آلاف طن قصب مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب داخل المحافظة خلال الموسم المنقضى وصلت إلى 33 ألف فدان بالإضافة إلى 2000 فدان أخرى تم استخدامها كتقاوى لزراعة المحصول الجديد.