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شكاوى من النحو فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

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شكاوى من النحو فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية شكاوى من النحو فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

الأهالى أمام لجان امتحان الثانوية العامة بالفيوم

أدى، صباح اليوم السبت، نحو 764 طالب وطالبة من طلاب النظام القديم للثانوية العامة أول أيام الامتحانات فى مادة اللغة العربية فى 14 لجنة على مستوى محافظة المنوفية ومنها ” لجنتين بمدينة شبين الكوم ولجنة باشمون ولجنتين بقويسنا ولجنة بالباجور ولجنة بسرس الليان ولجنتين بتلا ولجنيتن بالشهداء ولجنة بالسادات ولجنة بمنوف ولجنة ببركة السبع .

وأشتكت الطالبات أمام مدرسة الثانوية بنات بشبين الكوم من صعوبة جزئية النحو والإعراب فى امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط عدا فقرة النحو .
> وقالت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق اى شكاوى من امتحان اللغة العربية فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم .
> وأضافت أنه سيتوجه، صباح غداً الأحد، نحو 21 الف و682 طالب وطالبة لأداء إمتحان اللغة العربية فى النظام الجديد فى 62 لجنة على مستوى المحافظة .
> وأشارت إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان وتزوديها بالمراوح ومبردات الكهرباء الى جانب تجهيز 55 إستراحة للمراقبين , مؤكدة أنه تم توقيع بروتوكلات مع كلا من مديرية الصحة والتموين والحماية المدنية والكهرباء ومديرية الامن للتنسيق معهم خلال الامتحانات .

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