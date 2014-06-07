ميلاني غريفيت‎ تطلب الطلاق من أنطونيو بانديراس

طلبت الممثلة Melanie Griffith الطلاق من زوجها النجم العالمي Antonio Banderas بعد مرور 18 عاماً على هذا الزواج.

هذا الطلاق هو الرابع لـ Griffith، حيث تزوجت سابقاً من Steve Bauer، ومرتين من Don Johnson، كما أنه الطلاق الثاني لـ Banderas.

طوال فترة زواجهما، عرف الثنائي لشدّة تفاهمهما وإنسجامهما لكن في الآونة الأخيرة طاولتهما العديد من الشائعات التي أفادت عن إحتمال إنفصالهما.

وقد طالبت Griffith بحضانة إبنتهما Stella البالغة من العمر 17 عاماً.

يذكر أن Antonio وقع في غرام Melanie سنة 1995 حين شاركته بطولة فيلم Two Much.