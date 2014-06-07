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رئيس سيراليون: «بوكو حرام» تهديد لجميع الدول الأفريقية

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قال رئيس سيراليون، إيرنيست بي كروماه، إن جماعة «بوكو حرام» النيجيرية تمثل تهديدًا لاستقرار جميع الدول الأفريقية وليس لنيجيريا فقط.

وأضاف «كروماه»، في تصريحات بعد لقاء مغلق له مع الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، بأبوجا، أنه جاء إلي نيجيريا للإعراب عن تعاطف بلاده مع نيجيريا في ظل الهجمات الإرهابية الخطيرة التي يتعرض لها شعبها من قبل الجماعة الإرهابية.

وأدان الرئيس السيراليوني اختطاف نحو 230 فتاة منتصف إبريل الماضي من داخل مدرسة ببلدة شيبوك بولاية بورنو شمال شرق البلاد علي يد أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في جماعة «بوكو حرام»، مطالبًا بالعمل علي وضع حد لأعمال الاختطاف والقتل. وحث «كروماه» الدول الأفريقية علي الوقوف مع نيجيريا التي قال إنها أصبحت أقوي قوة اقتصادية في القارة السمراء.

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