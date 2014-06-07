"مرور أبوظبي" تطلق تطبيق كأس العالم للسلامة المرورية على الهواتف الذكية

أطلقت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تطبيق "كأس العالم للسلامة المرورية" على الهواتف الذكية، في سياق خطتها الهادفة إلى توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا بما يخدم رؤيتها واستراتيجيتها في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والوصول بمعدل الوفيات المرورية إلى الصفر.

وأوضح العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن التطبيق يمثل أحد الحلول المبتكرة لاستقطاب المزيد من شرائح المجتمع ورفع مستوى وعيهم بمفهوم السلامة المرورية الشامل، وأهميته في حياتنا اليومية وتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية.

وأضاف أن التطبيق يواكب فكرة كأس العالم لكرة القدم، حيث إن المشجعين من مختلف الفئات العمرية مدعوون إلى الانضمام إلى إحد الفرق الاثنين والثلاثين حسب اختيارهم، من خلال التسجيل الذي يستمر لغاية الحادي عشر من شهر يونيو الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة "معاً" للحد من الحوادث المرورية، على الفيس بوك وتويتر وانستغرام .

ولفت الحارثي إلى أن أسماء الفرق مستمدة من مواضيع السلامة المرورية، مشيراً إلى أن تلك الفرق ستتنافس فيما بينها من خلال كتابة أكبر عدد ممكن من التغريدات والرسائل التوعوية المرورية، ضمن مباريات مدتها 90 دقيقة، حسب "الهاتش تاج" المخصص لكل فريق.

وأشار إلى أن الفرق الناشرة لأكبر عدد من التغريدات ستتأهل إلى الدور السادس عشر، ثم الربع النهائي، فالنصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية، حيث سيتوج الفائز بطلاً لكأس العالم للسلامة المرورية ليحصل على جائزة قيمتها 45 ألف درهم.

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