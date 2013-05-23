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تقارير – المصري ياسين يغادر سان جيرمان إلى إيطاليا

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تقارير – المصري ياسين يغادر سان جيرمان إلى إيطاليا تقارير – المصري ياسين يغادر سان جيرمان إلى إيطاليا

أشارت تقارير فرنسية إلى أن عبد الله ياسين لاعب فريق الشباب بباريس سان جيرمان والذي يحمل الجنسية المصرية سيغادر فريقه بنهاية هذا الموسم متجها لإيطاليا.

وتؤكد التقارير أن نادي بولونيا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وكتب عبد الله ياسين عبر حسابه الشخصي على تويتر "كان من الشرف لي أن دافع عن ألوان باريس سان جيرمان في فرق الشباب لعدة سنوات".

وأشارت التقارير إلى أن بولونيا الإيطالي والذي أنهى الدوري الإيطالي الممتاز في المركز الـ13 اقترب من ضم المصري الشاب.

ولم يسبق لعبد الله ياسين الذي يكمل اليوم عامه الـ19 ويحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية اللعب لمنتخب للشباب أو الناشئين .

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