الرئيس الإيراني يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا الإثنين

يقوم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بزيارة رسمية إلى تركيا، الإثنين، على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، السبت، أنه من المقرر أن يعقد «روحاني» اجتماعات مع نظيره التركي، عبد الله جول، ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود فايزي، في وقت سابق، إن المحادثات حول التعاون في قطاع الطاقة ستكون القضية الرئيسية للنقاش في تركيا عند زيارة «روحاني» لأنقرة.

كان الوزير الإيراني قد وصل إلى العاصمة التركية، الأربعاء الماضي، والتقى رئيس الوزراء التركي وغيره من المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو.

وأشار «فايزي» إلى أن تركيا مهتمة بزيادة واردات الغاز الطبيعي من الجمهورية الإسلامية، مضيفًا أن إيران ترحب بمثل هذه الخطط على أساس سياستها المتمثلة في توسيع التعاون مع الدول المجاورة.