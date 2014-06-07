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السلطات التايلاندية تعتقل أبرز مناهضي الانقلاب

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أكدت السلطات العسكرية الحاكمة في تايلاند اعتقال أحد منظمي حملة مناهضة للانقلاب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ويدعو إلى تحدي حظر التظاهر.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، السبت، عن مسؤول تايلاندي قوله، إن سومبات بونجامانونج، سيحتجز طوال أسبوع حتى يستجوبه العسكريون حول تحركاته وتصرفه ودعواته إلى المقاومة، ثم يحال إلى محكمة عسكرية قد تحكم عليه بالسجن سنتين لرفضه الامتثال للاستدعاء.

كان المعتقل «سومبات» قد نشر على «فيس بوك» رسالة كتب فيها «اعتقلني إذا كنت قادرا»، وتبنى هذه الصيغة منذ ذلك الحين معارضو الانقلاب الذين كان بعض منهم يرتدي أقنعة لوجه «سومبات» خلال تظاهرات.

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