محكمة في كاليفورنيا تُؤيّد استخدام كاميرات المرور كـ«أدلة سليمة» ضد المخالفين

قضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأن الصور التي تلتقطها كاميرات المرور أدلة صالحة ضد قائدي السيارات الذين يتجاوزون الإشارات الحمراء، في انتصار لإنفاد القانون بشأن استخدام الكاميرات الذي كثيرًا ما قوبل بعدم الثقة من الناس.

وقضى القرار الذي اتخذته المحكمة فيما يتعلق بقضية امرأة من منطقة لوس أنجلوس حاولت الطعن في غرامة مرورية بأن الصور التي تلتقطها الكاميرات الآلية لقائدي السيارات الذين يعبرون تقاطع طرق والإشارة الحمراء يمكن اعتبارها من الناحية القانونية دقيقة ما لم يثبت العكس.

ويقول منتقدون إن كاميرات المرور الآلية تعد وسيلة لجباية المال بالنسبة للحكومات المحلية أكثر من كونها أدوات فعالة للسلامة العامة.

وتضمنت القضية امرأة من مقاطعة لوس أنجلوس حاولت الطعن في غرامة مرورية حجمها 436 دولارًا تلقتها بعد أن صورتها كاميرا مرورية وهي تتجاوز إشارة حمراء في مدينة أنجليوود.