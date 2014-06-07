المحكمة تمكن محسن راضي من اتخاذ اجراءات رد المحكمة في أحداث العنف ببنها

مكنت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد المتهم القيادي الإخواني محسن راضي اتخاذ اجراءات رد المحكمة على خلفية اتهامه بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها، وذلك عقب تغيب محامية الاصيل فى جلسة اليوم وعلى ذلك قام راضى بالتوقيع عنند موظف الاستئناف الذى حضر ودفع 630جنيه وعلى ذلك من المتوقع ان تقرر المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

كان المستشار حسن فريد قد قام بسؤال محسن راضى فى جلسة اليوم هل تريد رد المحكمة فوافق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ”التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام”.