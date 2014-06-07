بالصور.. طلاب طيبة يحصدون المراكز الأولى فى مسابقات وزارة التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج مسابقة الفنون المسرحية للعام الدراسي 2013 / 2014 وقد حصل فريق مسرح أكاديمية طيبة بالمعادي علي المركز الأول علي مستوي وزارة التعليم العالي بالعرض المسرحي ” ثورة الموتى ” كما حصل فريق مسرح أكاديمية طيبة بالجيزة علي المركز الثاني علي مستوي وزارة التعليم العالي بالعرض المسرحي ” خالتي صفية والدير” و المسرحيتان من إخراج تامر عباس.

وحصل فريق كورال معاهد طيبة علي المركز الأول للعام الحادي عشر علي التوالي علي مستوي وزارة التعليم العالي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى أحمد.

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج الفنون الشعبية للعام الدراسي 2013 / 2014 وحصل فريق الفنون الشعبية لأكاديمية طيبة علي المركز الأول.

و أكد الدكتور صديق عفيفى، رئيس مجلس الإدارة، أن إدارة الأكاديمية تهتم بالنشاط الطلابي لإيمانها الشديد بدوره في بناء شخصية الطالب و خاصة النشاط الفنى و الرياضي و الخدمي مضيفًا أنه من المقرر عقد حفل لتكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة لهذا العالم الدراسي خاصة بعد تحقيق أفضل المراكز على مستوى وزارة التعليم العالي.