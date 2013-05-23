ألفيش: الصحافة هي من خسرت برحيل مورينيو

(إفي) - قال الظهير البرازيلي داني ألفيش إن رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب ريال مدريد "أمر مؤسف" لأنه خسارة فادحة بالنسبة للصحافة أكثر من زملاءه في برشلونة.

وأوضح ألفيش "يعيش مورينيو كرة القدم بطريقة متوترة للغاية، لا تروق له الهزيمة. رحيله خسارة. أعتقد أن الصحافة خسرت أكثر منا لأنها كانت تحصل على العناوين".

واختلف ظهير برشلونة بالتالي مع تصريحات نائب رئيس النادي الكتالوني كارليس فيلاروبي الذي صرح قبل أيام بأن رحيل مورينيو "شئ إيجابي للكرة الإسبانية"، حيث وصفه بـ"الوباء".

وأضاف "لا أعتقد أن هذا شيء إيجابي، إنه شخص تنافسي للغاية وأنا أعرف جيدا أسلوبه في العراك، لكن ليس في المسائل الأخرى".

ويرى ألفيش أن مورينيو لم يتمكن من تحقيق الألقاب مع ريال مدريد لأنه قوبل بـ"أحد أهم فرق برشلونة على مدار التاريخ".

ومن المعروف أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وريال مدريد اتفقا مؤخرا على فك ارتباطهما بشكل ودي وبالتراضي رغم تبقي ثلاثة مواسم في عقد البرتغالي، ليبدأ الملكي رحلة البحث عن مدرب جديد يمكنه من تحقيق حلمه بالفوز باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا.