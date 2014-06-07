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تغريدة القطري مالك مالاجا تثير الجدل حول رحيله

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تغريدة القطري مالك مالاجا تثير الجدل حول رحيله تغريدة القطري مالك مالاجا تثير الجدل حول رحيله

مالاجا، (إفي): قال الشيخ القطري عبدالله بن ناصر بن عبدالله أحمد آل ثاني مالك مالاجا الاسباني، إنه لم يكن يتحدث عن النادي الأندلسي عندما كتب تغريده سابقة على موقع (تويتر) ذكر فيها أنه "سيرحل لأنه لم يجد الاحترام والتقدير والمساواة".

وأوضح آل ثاني في رسالة أخرى أنه لم يتحدث عن "الرحيل" عن نادي مالاجا أو "تركه"، مطالبا بعدم تأويل تغريداته.

واستحوذ القطري على النادي الإسباني منذ أربعة مواسم من المالك القديم فرناندو سانز، وحرص على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.

ونجح الفريق بقيادة المدير الفني التشيلي السابق مانويل بيليجريني في التأهل قبل ثلاثة مواسم لدوري أبطال أوروبا، ووصل في الموسم التالي إلى ربع نهائي نفس المسابقة.

وبعد أكثر من عام ونصف من عدم زيارته لمالاجا، قام المالك القطري بفعل ذلك منذ أسبوعين، وحضر اللقاء الاخير في الدوري أمام ليفانتي، فضلا عن مبارايات لفرق أخرى بالنادي.

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