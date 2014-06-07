استمرار محاكمة “محسن راضي” و8 آخرين لعدم اتخاذ إجراءات رد المحكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة، وقف نظر محاكمة القيادي الإخواني محسن راضي، و8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها، الاستمرار فى نظر القضية رغم تقدم المحامين فى الجلسة المقبلة انهم سوف يتخذون اجراءات رد المحكمة. ولكن تبين عدم حضور المحامين ولم يتخذو اجراءات رد المحكمة وان الطلب غير جدى لذلك قررت المحكمة الاستمرار فى الجلسة وتم رفعها 10 دقائق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ”التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام”.