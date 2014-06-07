أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استمرار محاكمة “محسن راضي” و8 آخرين لعدم اتخاذ إجراءات رد المحكمة

Google+ Print
استمرار محاكمة “محسن راضي” و8 آخرين لعدم اتخاذ إجراءات رد المحكمة استمرار محاكمة “محسن راضي” و8 آخرين لعدم اتخاذ إجراءات رد المحكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة، وقف نظر محاكمة القيادي الإخواني محسن راضي، و8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها، الاستمرار فى نظر القضية رغم تقدم المحامين فى الجلسة المقبلة انهم سوف يتخذون اجراءات رد المحكمة. ولكن تبين عدم حضور المحامين ولم يتخذو اجراءات رد المحكمة وان الطلب غير جدى لذلك قررت المحكمة الاستمرار فى الجلسة وتم رفعها 10 دقائق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ”التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا