نقيب الأشراف يشارك في حفل تنصيب السيسي غدًا

يشارك نقيب اﻷشراف السيد محمود الشريف، فى حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا منتخبًا للجمهورية وسط حضور الملوك، واﻷمراء، والرؤساء العرب واﻷجانب.

قال نقيب اﻷشراف، إن مصر تمر بمرحلة تاريخية شديدة اﻷهمية فى تحديد شكل المستقبل القادم، وأن أهم اﻷسس التى يجب أن ننطلق منها جميعًا هى فكرة التوافق المجتمعي لبناء المستقبل.

موضحًا أن مصر أحوج ما تكون اﻵن; لجهد كل المخلصين من أبنائها للخروج من هذه الدوامة، والقلق على المستقبل ، وهو ما سيتم إذا ما أدرك الجميع حجم المخاطر المحيطه من حولنا وقدم حب الوطن على ما عداه من أجل كل اﻷجيال القادمة.