أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة بلاغ يتهم عكاشة وحياة الدرديري وأحمد موسى بتهديد الأمن القومي لنيابة شمال الجيزة

Google+ Print
إحالة بلاغ يتهم عكاشة وحياة الدرديري وأحمد موسى بتهديد الأمن القومي لنيابة شمال الجيزة إحالة بلاغ يتهم عكاشة وحياة الدرديري وأحمد موسى بتهديد الأمن القومي لنيابة شمال الجيزة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من الناشط السياسى سيف نور العزازى والذى يتهم فيه كلا من الاعلامى توفيق عكاشة والاعلامية حياة الدرديرى واحمد موسى ورولا خرسا والصحفى مصطفى بكرى بنشر الكذب عبر برامجهم التليفزيونية وأهانة الشعب المصرى وتهديد الأمن القومى للدولة إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.

وذكر البلاغ الذى حمل الرقم 11651 لسنة 2014 انهم قاموا باستضافة مجموعة من رموز الفساد فى عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وانهم قاموا خلال مجموعة من الحلقات بأهانة ثورة 25 يناير المجيدة وزعموا ان بعض المجرمين من عصر مبارك ابرياء.

وذكر العزازى بان هؤلاء الاعلاميون يمثلون خطر على مستقبل البلاد بالاضافة الى تلفظ البعض منهم بالفاظ خارجة على الهواء.
> وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع هؤلاء الاعلاميين فى مضمون البلاغ وتوجيه تهم اهانة الشعب المصرى وسب ثورة 25 يناير لهم ووقف برامجهم لحين الانتهاء من التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا