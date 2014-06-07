إحالة بلاغ يتهم عكاشة وحياة الدرديري وأحمد موسى بتهديد الأمن القومي لنيابة شمال الجيزة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من الناشط السياسى سيف نور العزازى والذى يتهم فيه كلا من الاعلامى توفيق عكاشة والاعلامية حياة الدرديرى واحمد موسى ورولا خرسا والصحفى مصطفى بكرى بنشر الكذب عبر برامجهم التليفزيونية وأهانة الشعب المصرى وتهديد الأمن القومى للدولة إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.

وذكر البلاغ الذى حمل الرقم 11651 لسنة 2014 انهم قاموا باستضافة مجموعة من رموز الفساد فى عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وانهم قاموا خلال مجموعة من الحلقات بأهانة ثورة 25 يناير المجيدة وزعموا ان بعض المجرمين من عصر مبارك ابرياء.

وذكر العزازى بان هؤلاء الاعلاميون يمثلون خطر على مستقبل البلاد بالاضافة الى تلفظ البعض منهم بالفاظ خارجة على الهواء.

> وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع هؤلاء الاعلاميين فى مضمون البلاغ وتوجيه تهم اهانة الشعب المصرى وسب ثورة 25 يناير لهم ووقف برامجهم لحين الانتهاء من التحقيق.