بالصور.. ضبط عاطل حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة بشبين القناطر

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في إلقاء القبض علي سالم .ع. م . وشهرته عربى 55 سنة عاطل، حيث أتخذ مسكنه وكراً لتصليح وتصنيع الأسلحة النارية المحلية والإتجار فيها .

وتم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بوصول معلومات لضباط مباحث شبين بقيام المتهم باتخاذ مسكنه وكرا لتصليح الأسلحة النارية وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه .

وبتفتيش المسكن تم ضبط 3 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع ، و 8 ماسورة فرد تحت التصنيع ، وأدوات التصنيع وهى عبارة عن ماكينة لحام ، 3 شنيور مثقات ، صاروخ حجر جلخ ، و5 فرشة ، و4 غطاء خشبى لغرفة غاز لبندقية آلية ، و5 مقبض خشبى ، و6 دبشك لبندقية آلية ، وغطاء حديدى لبندقية آلية – عتلة حديدية .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11701/268 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 ، وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق .