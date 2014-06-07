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وصول أوراق أسئلة الثانوية العامة مديرية التعليم بالجيزة

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وصول أوراق أسئلة الثانوية العامة مديرية التعليم بالجيزة وصول أوراق أسئلة الثانوية العامة مديرية التعليم بالجيزة

وصلت أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى المركز الرئيسى الموجود بمديرية التربية والتعليم بالجيزة قادمة من المطبعة السرية، حيث تسلم المركز أسئلة الامتحانات الخاصة بـ"6" إدارات تعليمية، وهى إدارة الواحات البحرية ومنشية القناطر وإدارة البدرشين وأبو النمرس والحوامدية، بالإضافة إلى إدارة أوسيم التعليمية، وذلك ضمن 20 إدارة تابعة للمديرية.

وقال مصدر مسئول بالمديرية، إن أسئلة الامتحانات الخاصة بإدارة الواحات يتم تسليمها قبل الامتحان بيوم واحد، ووضعها فى المركز الفرعى بالإدارة مع تأمينها من قوات الشرطة، نظرا لبعد الإدارة عن المديرية، وحفاظا على وصول الأسئلة فى الموعد المقرر لها للطالب داخل اللجنة.

وتمر الأسئلة بالمديرية بمرحلتين المرحلة الأولى بدءاً من استلامها من المطبعة السرية، إلى وضعها فى صناديق وتسليمها إلى الإدارات التعليمية، كما اصطحبت السيارات المخصصة لنقل الأسئلة على مستوى الـ"5" إدارات سيارة شرطة لكل إدارة تعليمية، موجود بها ما يقرب من 5 إلى 6 أفراد أمن وضابط شرطة، بالإضافة إلى بعض أفراد الأمن الإدارى بكل إدارة تعليمية.

جدير بالذكر أن اليوم هو أول أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث يختبر ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة على النظام القديم، موزعين على 1468 لجنة امتحانات.

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