«إسلامية دبي» تكرم الفائزين بمسابقة مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري في دبي بالفائزين في المسابقة النهائية لمشروع مكتوم السنوية لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها الخامسة عشرة وذلك في الحفل الذي أقيم تحت رعاية الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في مقر جمعية دار البر.

وتوجه الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته الكريمة والدائمة لكتاب الله، داعيا الله عز وجل أن يتغمد صاحب المشروع الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه بواسع رحمته ويجزيه عن الحفاظ خير الجزاء فقد استطاع المشروع أن يخرج خلال السنوات الماضية المئات من حفاظ كتاب الله، كما تقدم بالشكر إلى راعي الحفل على رعايته الكريمة لحفاظ القرآن الكريم.

إقبال

وأكد الدكتور عبد الله الكمالي مدير مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم أن مسابقة هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً من الحفاظ والحافظات على كافة المستويات وفروع المسابقة والتي شملت حفظ القرآن كاملاً وحفظ 25 جزءًا وحفظ 20 جزءًا وحفظ نصف القرآن وحفظ عشرة أجزاء وحفظ خمسة أجزاء وحفظ ثلاثة أجزاء وحفظ جزء عم وتم تخصيص فرع من الجائزة للمحفظين كما أن مسابقة هذا العام شملت تسميع المتون العلمية المعتمدة من قبل الدائرة وهي الجزرية وعمدة الأحكام والأربعون النووية وتحفة الأطفال بالإضافة إلى مسابقة أجمل ترتيل وفرع خاص بالطلاب المعاقين.

تنافس

و قام راعي الحفل بتكريم الرعاة ولجان التحكيم واللجنة المنظمة والمتسابقين الفائزين عن كل فئة ثم قام المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية ومدير مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بتكريم راعي الحفل.

تسلم مسجد

تسلمت دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري في دبي مسجد «ابن دراي» وذلك في منطقة القرهود. وأكدت منى محمد بالحصا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بالمساجد، وذلك لمكانتها في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة العطرة، مشيرة أن أول عمل قام به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة هو بناء المسجد.