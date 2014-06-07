سرّ لقاء خالد سليم وحليمة بولند

قام المطرب المصري خالد سليم مؤخراً بتسجيل جنريك المسلسل الخليجي "الحبّ سلطان" الذي يعدّ أوّل مسلسل تقوم ببطولته الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وجنريك المسلسل هو من كلمات عبد اللطيف الشيخ، ومن ألحان عبد الله القعود، ومن توزيع ربيع الصيداوي.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب بولند، كلٌّ من الفنانين: زهرة الخرجي، ونسرين سروري، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، فيما يتولى الإخراج محمد البكر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"