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سرّ لقاء خالد سليم وحليمة بولند

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سرّ لقاء خالد سليم وحليمة بولند سرّ لقاء خالد سليم وحليمة بولند

السبت 07-06-2014 12:04

قام المطرب المصري خالد سليم مؤخراً بتسجيل جنريك المسلسل الخليجي "الحبّ سلطان" الذي يعدّ أوّل مسلسل تقوم ببطولته الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وجنريك المسلسل هو من كلمات عبد اللطيف الشيخ، ومن ألحان عبد الله القعود، ومن توزيع ربيع الصيداوي.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب بولند، كلٌّ من الفنانين: زهرة الخرجي، ونسرين سروري، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، فيما يتولى الإخراج محمد البكر.

 

 

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