وزير خارجية موريتانيا يصل القاهرة لحضور حفل تنصيب السيسي

وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت، أحمد ولد تكدى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الموريتاني، قادما من مدريد للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي التي من المقرر أن تقام، الأحد.

وصرحت مصادر دبلوماسية مصرية كانت في استقبال الوزير الموريتاني بمطار القاهرة، بأن ولد تكدي، وصل على الطائرة المصرية القادمة من مدريد حيث كان في زيارة لإسبانيا التقى خلالها مع رئيس وزراء ووزير خارجية أسبانيا.

وسيمثل ولد تكدى، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الذي اعتذر عن المشاركة بسبب انشغاله بحملة الانتخابات الرئاسية في بلاده.

كان الرئيس الموريتاني، أرسل برقية تهنئة للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، قال فيها إنه يتمنى للسيسي التوفيق في مأموريته الرئاسية وللشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار.