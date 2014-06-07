أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

باراك أوباما يطالب «بوتين» بالاعتراف بالرئيس الاوكراني الجديد

Google+ Print

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو إذا ما اراد تخفيف التوترات بين واشنطن وموسكو، وذلك في مقابلة أجريت معه قبل لقائه الرئيس الروسي.

وأدلى «أوباما» بتصريحه هذا في مقابلة أجرتها معه «إن بي سي» الأمريكية قبل أن يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي في شمال غرب فرنسا حيث التقى بـ«بوتين» الذي التقى بدوره في المناسبة نفسها الرئيس الأوكراني الجديد.

وقال «أوباما» إنه يثمن تعاون روسيا في العديد من المسائل، مثل الحرب في أفغانستان والاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني، مضيفا: «لكن يجب أن يكون هناك قرار بشأن الوضع في أوكرانيا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب