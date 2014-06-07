باراك أوباما يطالب «بوتين» بالاعتراف بالرئيس الاوكراني الجديد

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بالرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشنكو إذا ما اراد تخفيف التوترات بين واشنطن وموسكو، وذلك في مقابلة أجريت معه قبل لقائه الرئيس الروسي.

وأدلى «أوباما» بتصريحه هذا في مقابلة أجرتها معه شبكة «إن بي سي» الأمريكية قبل أن يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي في شمال غرب فرنسا حيث التقى بـ«بوتين» الذي التقى بدوره في المناسبة نفسها الرئيس الأوكراني الجديد.

وقال «أوباما» إنه يثمن تعاون روسيا في العديد من المسائل، مثل الحرب في أفغانستان والاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني، مضيفا: «لكن يجب أن يكون هناك قرار بشأن الوضع في أوكرانيا».