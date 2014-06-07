توكل كرمان عن هجوم ضاحي خلفان عليها: لن أمنحك شرف الرد

اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، شخصية قيادية مرموقة وأن اليمنيين سيندمون على عزلة.

وقال «خلفان»، في مجموعة تغريدات تناول فيها الشأن اليمني عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «القادة الذين ينجزون في التاريخ قلة علي عبد الله صالح أحدهم»، وفي تغريدة أخرى قال «خلفان»: «اليمن بعد علي عبدالله صالح في مهب الريح. ..ولن تستريح».

واعتبر الفريق خلفان أن الرئيس اليمني السابق كان الابن البار لليمن قائلاً: «سيندم اليمن على عزل علي عبدالله صالح يوما ما، وسيقولون ليته استمر، لقد كان لليمن الابن الأبر».

وفميا اعتبر خلفان أن «القادة الذين ينجزون في التاريخ قلة علي عبدالله صالح أحدهم»، وقال عن الرئيس الحالي «من يحكم اليمن اليوم، شخصيا لا أذكر اسمه، علي عبدالله صالح قائد بمعنى الكلمة».

وفي حين اتهم قناة الجزيرة القطرية بأنها شنت حملات ضد الرئيس صالح، وخربت اليمن، وقال في إحدى التغريدات «خرج القوم في اليمن خلف فتاة تدعى توكل وتركوا القائد الفذ المتوكل، وهاهي حالهم، إن الحكمة يمانية، انتبهوا لما آقول».

فيما ردت الناشطة اليمنية توكل كرمان، على هجوم «خلفان» عليها، قائلة: «لا أنا ولا الرئيس هادي سنمنحك شرف الرد على تقليعاتك، سنكتفي بالقول خرج اليمنيون مثلما سيخرج الإماراتيون صباح ذات يوم مع فتاة أحبت شعبها ومضت للاعتناق به نحو آفاق الحرية والكرامة».