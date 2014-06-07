أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السفير جمال بيومي: المساعدات العربية لمصر ليست منح وإنما شراكة

Google+ Print
السفير جمال بيومي: المساعدات العربية لمصر ليست منح وإنما شراكة السفير جمال بيومي: المساعدات العربية لمصر ليست منح وإنما شراكة

قال مساعد وزير الخارجية السابق السفير جمال بيومي:”  إن المنح والمساعدات الواردة إلى من دول الغرب، وتحديداً من أمريكا وآوروبا، تأتي في إطار الترويج لاستثماراتها، واستقرار الأمن القومي العربي، فضلاً عن تهدئة الأوضاع في المنطقة ” .

وأضاف بيومي في حوار له ببرنامج “بصراحة”، الذي يذاع على القناه الثانية بالتليفزيون المصري مساء أمس مع الإعلامي جمال الشاعر:”  أن المنح التي تأتي إلى مصر من الولايت المتحدة الأمريكية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وأن نسبة المنح التي تأتي من آوروبا تقدر بـ 150 مليون يورور ” .

وأوضح بيومي أن المنح الواردة من هؤلاء الدول الغربية، ما هي إلا استثمارات في مصر، تعود بالنفع على هذه الدول.

ومضى يقول إن: “الدول العربية، لم تكن ما نحة في أي شيئ إلى دولة مصر، بل أنها شريكة كفاح في الدولة المصرية، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها”.

وتطرق بيومي إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي آوباما، تتعرض لهجوم شديد من صانعي السلاح بأمريكا لسحبه الجيش الأمريكي من معظم الأماكن الساخنة .

وأشار بيومي إلى أن هدف الرئيس المتخب، عبدالفتاح ، هو أن تكون دولة مصر، عضواً عاملاً إيجابياً في المجتمع الدولي، الأمر الذي يساعدها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكل الدول، قائلاً: “السيسي ركز في كل خطاباته على هذا”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر