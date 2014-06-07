السفير جمال بيومي: المساعدات العربية لمصر ليست منح وإنما شراكة

قال مساعد وزير الخارجية السابق السفير جمال بيومي:” إن المنح والمساعدات الواردة إلى مصر من دول الغرب، وتحديداً من أمريكا وآوروبا، تأتي في إطار الترويج لاستثماراتها، واستقرار الأمن القومي العربي، فضلاً عن تهدئة الأوضاع في المنطقة ” .

وأضاف بيومي في حوار له ببرنامج “بصراحة”، الذي يذاع على القناه الثانية بالتليفزيون المصري مساء أمس مع الإعلامي جمال الشاعر:” أن المنح التي تأتي إلى مصر من الولايت المتحدة الأمريكية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وأن نسبة المنح التي تأتي من آوروبا تقدر بـ 150 مليون يورور ” .

وأوضح بيومي أن المنح الواردة من هؤلاء الدول الغربية، ما هي إلا استثمارات في مصر، تعود بالنفع على هذه الدول.

ومضى يقول إن: “الدول العربية، لم تكن ما نحة في أي شيئ إلى دولة مصر، بل أنها شريكة كفاح في الدولة المصرية، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها”.

وتطرق بيومي إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي آوباما، تتعرض لهجوم شديد من صانعي السلاح بأمريكا لسحبه الجيش الأمريكي من معظم الأماكن الساخنة .

وأشار بيومي إلى أن هدف الرئيس المتخب، عبدالفتاح السيسي، هو أن تكون دولة مصر، عضواً عاملاً إيجابياً في المجتمع الدولي، الأمر الذي يساعدها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكل الدول، قائلاً: “السيسي ركز في كل خطاباته على هذا”.