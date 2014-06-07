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“الصحة” بالأقصر تحيل صيدلي مستشفي أرمنت للتحقيق لعدم توفير مصل العقرب بالطوارئ ادى لمصرع سيدة

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“الصحة” بالأقصر تحيل صيدلي مستشفي أرمنت للتحقيق لعدم توفير مصل العقرب بالطوارئ ادى لمصرع سيدة “الصحة” بالأقصر تحيل صيدلي مستشفي أرمنت للتحقيق لعدم توفير مصل العقرب بالطوارئ ادى لمصرع سيدة

وزار الصحة

أمرت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بإحالة صيدلي مستشفي أرمنت المركزي للتحقيق بسبب تخاذله في توفير مصل العقرب بصيدلية الطوارئ ما أسفر عن مصرع مسنة إثر إصابتها بلدغة عقرب بقرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة .

كانت قد وصلت إلى مستشفى أرمنت المركزي سيدة تدعى ” زينب.إ. ق”، 65 سنة، مقيمة قرية الرزيقات قبلي، التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، بعد أن لدغها عقرب، حيث تم نقلها إلى الوحدة الصحية للقرية وبسبب عدم توافر المصل المضاد لسم العقرب، تم تحويلها إلى مستشفى أرمنت المركزي إلا أن المصل لم يكن متوفرا بصيدلية المستشفي فتم تحويلها إلى مستشفى الأقصر الدولي إلا أن السيدة قد فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفى .

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