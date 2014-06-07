أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تطلع زوارها على المعايير العالمية لسلامة المرضى

Google+ Print
المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تطلع زوارها على المعايير العالمية لسلامة المرضى المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تطلع زوارها على المعايير العالمية لسلامة المرضى

    أطلعت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض زوارها على آخر ما توصل إليه العلم في مجال الممارسات الصحية والمعايير المعتمدة عالمياً لسلامة المرضى، بينها معايير الاعتماد الكندي، التي نالتها المدينة الطبية مؤخراً، وهي ثمانية عشر معياراً. وخلال معرض "سلامة المرضى "الذي نظمته إدارة الجودة في المدينة الطبية، مؤخراً بالتعاون مع مجموعة الممارسات الطبية المعتمدة تلقى الزوار شرحاً للمعايير الصحية وتطبيقاتها.

وأوضح وكيل كلية الطب للتطوير والجودة، الدكتور خالد السواط، أن المعرض، إلى جانب تقديم ثقافة صحية للزوار استهدف زيادة وعي العاملين والممارسين الصحيين من ممرضين وأطباء وفنيين وإداريين، وهو ما ينعكس بدوره على الأداء والممارسة.

وأقيم المعرض بالحديقة الرئيسة بالمدينة الطبية، وحضر الافتتاح عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبدالله الزامل، ووكلاء كلية الطب، ورؤساء الأقسام، والأطباء والاستشاريون بالمدينة الطبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية