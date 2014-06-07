المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تطلع زوارها على المعايير العالمية لسلامة المرضى

أطلعت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض زوارها على آخر ما توصل إليه العلم في مجال الممارسات الصحية والمعايير المعتمدة عالمياً لسلامة المرضى، بينها معايير الاعتماد الكندي، التي نالتها المدينة الطبية مؤخراً، وهي ثمانية عشر معياراً. وخلال معرض "سلامة المرضى "الذي نظمته إدارة الجودة في المدينة الطبية، مؤخراً بالتعاون مع مجموعة الممارسات الطبية المعتمدة تلقى الزوار شرحاً للمعايير الصحية وتطبيقاتها.

وأوضح وكيل كلية الطب للتطوير والجودة، الدكتور خالد السواط، أن المعرض، إلى جانب تقديم ثقافة صحية للزوار استهدف زيادة وعي العاملين والممارسين الصحيين من ممرضين وأطباء وفنيين وإداريين، وهو ما ينعكس بدوره على الأداء والممارسة.

وأقيم المعرض بالحديقة الرئيسة بالمدينة الطبية، وحضر الافتتاح عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبدالله الزامل، ووكلاء كلية الطب، ورؤساء الأقسام، والأطباء والاستشاريون بالمدينة الطبية.