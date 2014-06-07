توحيد القبول إلكترونياً بجامعات: الإمام والملك سعود وسلمان وشقراء والمجمعة

أعلنت لجنة تنسيق القبول بجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، وسلمان بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، عن فتح بوابة القبول للطلاب للاطلاع على إجراءات القبول والتخصصات المتاحة والجدول الزمني للقبول وذلك على رابط البوابة www.rbu-admit.edu.sa.

صرح بذلك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر عميد القبول والتسجيل بجامعة سلمان بن عبدالعزيز عضو لجنة القبول الموحد، وأوضح سعادته بأنه سيتم فتح البوابة للتقديم اعتباراً من يوم الأحد الموفق 24/8/1435ه، داعياً الطلاب للاطلاع على هذه المعلومات قبل بداية التقديم، ومتمنياً للجميع التوفيق.