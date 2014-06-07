127 مشروعاً متأخراً لدى 14 وزارة وجهة حكومية

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تأخر أكثر من 127 مشروعاً لدى 14 وزارة وجهة حكومية وذلك بعد دراسة ومتابعة خطط التنمية والمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الميزانية ورفعت الهيئة للمقام السامي بنتائج جولاتها وملاحظاتها على مشاريع تلك الجهات.

منها 52 مشروعاً لوزارة الصحة و28 مشروعاً لوزارة النقل و18 للتربية والتعليم

وأشار تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 – 1434ه إلى قيام الرقابة المالية بالهيئة بدراسة ومتابعة خطط التنمية، والمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الميزانية، لغرض التحقق من سير تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة لهذه الجهات، وأسفرت تلك الجولات الرقابية عن عدد من الملحوظات بالجهات الحكومية التي شملتها جولات الهيئة.

حيث تبين ل "الرقابة والتحقيق" وجود 52 مشروعاً متأخراً لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها في مناطق ومحافظات المملكة، منها 19 مشروعاً متأخراً لدى الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، و14 مشروعاً متأخراً لدى الشؤون الصحية بمنطقة جازان، و9 مشاريع متأخرة لدى الشؤون الصحية بمنطقة حائل، إضافة ل 7 مشاريع متأخرة لدى الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، و3 مشاريع متأخرة لدى الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء.

كما رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تأخر 28 مشروعاً من مشاريع وزارة النقل والإدارات التابعة لها، منها 8 مشاريع متأخرة لدى إدارة الطرق والنقل بمحافظة جدة، ومثلها لدى إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير، و6 مشاريع متأخرة لدى إدارة الطرق بمنطقة نجران، ومشروعان متأخران لدى إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض، ومثلها لدى إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك، ومشروع واحد متأخر لدى إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة، ومثله لدى إدارة الطرق والنقل بمحافظة جازان.

في حين بلغ عدد المشاريع المتأخرة لوزارة التربية والتعليم والإدارات التابعة لها والتي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق في جولاتها 18 مشروعاً، منها 9 مشاريع متأخرة لدى إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير، و6 مشاريع متأخرة لدى إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك، و3 مشاريع متأخرة لدى إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء.

كما تم رصد 14 مشروعاً متأخراً من مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارات التابعة لها، منها 5 مشاريع لدى أمانة منطقة تبوك، و3 مشاريع متأخرة لدى بلدية محافظة البدع، ومثلها لدى بلدية محافظة حقل، إضافة لمشروعين متأخرين لدى بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، ومشروع واحد متأخر لدى بلدية محافظة الوجه.

ورصدت "الرقابة والتحقيق" تأخر 5 مشاريع لوزارة التجارة والصناعة وفروعها بمناطق المملكة، منها 3 مشاريع متأخرة لدى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومشروعان متأخران لدى فرع الوزارة بمحافظة جدة، إضافة لرصد تأخر مشروعين من مشاريع وزارة التعليم العالي، وتحديداً لدى جامعة الملك فيصل بالأحساء، وتأخر مشروع واحد لوزارة الثقافة والإعلام، وذلك بفرع الوزارة بمنطقة نجران.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق أنه تبين للهيئة بعد متابعة تنفيذ المشاريع لدى الجهات الحكومية الممولة من فائض الميزانية، تأخر في تنفيذ عدد من المشاريع لدى وزارة الإسكان ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى رصد تأخر في مشاريع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ولم يحدد التقرير تفاصيل تلك المشاريع.