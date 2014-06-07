بلدية دبا الحصن تدرس تطوير خدماتها للجمهور

كشف طالب عبدالله بن صفر مدير بلدية دبا الحصن عن إحصائية الإنجازات التي حققتها الأقسام التابعة للبلدية خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً سعيهم لدراسة تحسين وتطوير خدمات السكان بها، عبر حصر وتحديد الخدمات المقدمة للجمهور وتصنيفها حسب طبيعتها وطرق تقديمها، ودراسة مسوح الرضا وتحديد أسباب عدم الرضا ووضع حلول سريعة لتحسين الأداء وتبسيط آليات وشروط تقديم الخدمات..

ودراسة الاحتياجات التقنية والفنية المساندة المطلوبة وفق تطبيق المزيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد، مؤكداً إلى أن البلدية بدأت فعلياً في اتخاذ عدد من الخطوات والقرارات التي تصب في هذا الاتجاه لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة بالمدينة.

وفي هذا الإطار، أفاد أن الإحصائية الشهرية كشفت بأن القسم الهندسي أصدر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو مائتين و66 معاملة، من بينها تسعة وتسعين للبناء، وسبعة وستين للأشغال. وبين أن المعدل الشهري لرخص البناء التي صدرت بلغ نحو 46 ترخيصاً، فحين شكلت رخص توثيق عقود الإيجار النسبة الأكبر مــن إجمالي الرخص بعدد أربعة وستيــن. فيمـا بلــغ أعلى معدل فــي شهــر فبرايــر، والأدنى في شهر إبريــل.

توثيق عقود

وأفادت المهندسة رجاء محمد النقبي رئيس القسم الهندسي بأن الإحصائية المذكورة تشمل جميع الرخص الصادرة من القسم الهندسي توزعت على عدد 29 رخصة بناء مسلح، بينما بلغت رخص البناء العادي عدد 17 رخصة، وتم إصدار عدد 31 شهادة إنجاز لمباني مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك تم معاينة عدد 64 معاملة لتوثيق عقود إيجار واعتماد عدد 13 طلب تدقيق إنشائي مقدم من شركات المقاولات..

واستخراج عدد 8 شهادات تراوحت بين شهادات توصيل خدمات وشهادات تصنيف شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية، ورخصة واحدة هدم، وأربعة عشر تصريح حفريات وخيم، وثماني عشرة رخصة صيانة، وتسعة تصاريح سياج للمواقع قيد الإنشاء، و49 معاملة استرجاع تأمين. كما تم تحرير 67 إخطاراً لمواقع البناء أو الصيانة من قبل شعبة التفتيش والرقابة والذي يعمل على وضع تقارير يومية عن مواقع البناء لمتابعة مدى التزام المقاولين بشروط البناء في المدينة وللمحافظة على نظافتها في الوقت ذاته من كافة المخلفات بأنواعها.

وأوضح طالب عبدالله بن صفر أن القسم الهندسي يعتبر قسما حيويا نظراً للخدمات العامة التي يقدمها والمشاريع التي يشرف عليها والمعاملات التي ينجزها والتي تخدم مواطني المدينة بالدرجة الأولى، وينقسم القسم إلى ثلاث شعب وهي شعبة تراخيص البناء وشعبة التفتيش والرقابة وشعبة الأرشيف الهندسي، حيث لكل منهم مهام رئيسية تعمل على توفير الخدمات الشاملة للمراجعين.

لا للتعقيدات

أشار طالب عبدالله بن صفر مدير بلدية دبا الحصن إلى أن البلدية لن تألوا جهداً في إيجاد كل السبل الكفيلة بتسهيل إنجاز المراجع لمعاملاته في أسرع وقت ممكن وبدون تعقيد وإجراءات مطولة إيماناً منها بتسهيل إجراءات المعاملات والعمل على عدم تأخيرها من منطلق السرعة والجودة في إنجاز العمل..

وهي في الوقت ذاته مهتمة في الوقوف على الآراء والملاحظات التي ترد إليها من المراجعين في هذا الشأن لبحثها ودراسة العمل على تنفيذها، بما يكفل الارتقاء إلى تقديم خدمة متميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها مركز الخدمات الشامل للقسم الهندسي.