«عونك»: تزايد الأعضاء يؤكد أهمية الرعاية اللاحقة

نظمت هيئة تنمية المجتمع الملتقى الأسري الثاني والذي انعقد في مركز عونك للتأهيل الاجتماعي واستضاف عدداً من أسر وذوي المتعافين من الإدمان إضافة للأعضاء في مركز عونك، وتعد الملتقيات الأسرية خطوة أولى وداعم أساسي لخطط العلاج المتكاملة التي يتبناها المركز وتسعى إلى التحول بالمتعافين إلى نمط حياة جديد بشكل كامل وهو ما يتطلب اندماجاً في أسرته ومجتمعه بشكل طبيعي وإيجابي وتعاوناً من المحيطين به وتفهماً للتحديات التي يمر بها واحتياجاته الخاصة خلال فترة التعافي.

وشهد مركز عونك، منذ بدء العام الجاري تزايداً ملحوظاً في أعداد الأعضاء المسجلين فيه، حيث وصل عدد الملتزمين ببرامجه إلى أكثر من 70 عضواً وهو ما يؤكد على أهمية الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان وضرورة التوعية بطبيعة مرض الإدمان ومتطلبات التعافي.

وأشار خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع إلى أهمية احتواء ضحايا الإدمان وتوسيع وعيهم حول إمكانية تعافيهم ومتطلباته ووضع منهجية للرعاية اللاحقة وهي مرحلة العلاج الثالثة للمتعافين، تساهم في وقايتهم من الانتكاسة الذي يشكل أكبر تحدٍ لهم يفوق نفسياً تحديات مراحل العلاج الأولى والثانية.

دعم

وقال: «انطلق مركز عونك خلال العام الماضي بهدف إيجاد جهة لدعم المتعافين من الإدمان في مرحلة العلاج الثالثة وتوفير الإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي بما يساهم بإعادة تأهيلهم للاندماج بشكل طبيعي في أسرهم ومجتمعهم.

وعملنا على نشر الثقافة المجتمعية حول طبيعة الإدمان كمرض يمكن التخلص منه إذا وجدت الإرادة وهو ما ساهم باستقطاب أعداد متزايدة من المتعافين الذين يلجؤون للمركز بشكل مباشر أو بمساعدة أسرهم، حيث وصل العدد حالياً إلى أكثر من 70 متعافياً ما يعني عودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى أكثر من سبعين أسرة».

وأضاف: «يشمل عمل الاختصاصيين الاجتماعيين في المركز، تقديم الاستشارات الأسرية والتعامل مع التحديات المحيطة بالمتعافين والتي قد تشكل خطراً يهدد بانتكاستهم..

ومن هذا المنطلق رأينا ضرورة تعزيز جسور التواصل مع الأسرة وتوسيع وعي أفردها المحيطين بشكل دائم بالمتعافين حول التحديات النفسية والفيزيائية التي يعاني منها خلال مرحلة الرعاية اللاحقة والمؤشرات التي قد تعني انتكاسته، فضلاً عن أهمية الاستماع إليهم وإلى ما تتضمنه تجاربهم الفردية من خبرات تساهم في مساعدة متعافين اخرين وبتطوير برامج.

مخاطر الإدمان

يعمل مركز عونك للتأهيل الاجتماعي على نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع حول مخاطر الإدمان وطبيعته ونتائجه على حياة الفرد وأسرته والمجتمع، فضلاً عن توعية المشرفين في المؤسسات التربوية والرياضية بأعراض تورط الشباب في الإدمان بما يساهم في مساعدتهم قبل تطور حالتهم وتخفيف الأضرار الناتجة عن ذلك عليهم وعلى محيطهم.